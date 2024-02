Roberto Boninsegna, ex calciatore dell'Inter, nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Stampa, ha ripercorso così la sua carriera, partendo dagli inizi in nerazzurro: «Una domenica venne a vederci Eligio Vecchi, ex nerazzurro: "Ti piacerebbe provare per l'Inter?" mi chiese a fine gara. Gli dissi di parlare con papà, spiegando che l'avrebbe trovato solo nei week end, quando il lavoro gli dava tregua. Si chiamava Bruno, faceva il saldatore in fabbrica: al tempo non c'erano protezioni, è andato via a 61 anni».