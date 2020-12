Boninsegna: “Rosso a Vidal? Può succedere. Da tifoso dell’Inter dico che…”

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Roberto Boninsegna, ex centravanti dell’Inter, ha parlato così in vista della gara di stasera contro il Gladbach, partendo dal rosso ad Arturo Vidal nella partita col Real Madrid: «Può succedere, io non mi buttavo mai a terra, ma quando pensavo che fosse rigore mi imbestialivo. L’Inter è attrezzata per vincere e anche se il Borussia è più forte del Sassuolo, deve fare la partita che ha fatto sabato. Deve divertirsi e divertire, lo dico da tifoso interista. Purtroppo, quando il tuo destino dipende dagli altri, raramente va a finire bene. Noi al tempo non avevamo di questi problemi ci trovammo però ad affrontarne altri. I tedeschi mi accusarono addirittura di avere finto di ricevere la lattina in testa. È ridicolo! Anche il commissario di gara, un francese, vide il bernoccolo sulla nuca. Non mentivo. Riferendosi a me, lo disse nella sua lingua a un suo collaboratore: N’est pas un menteur».