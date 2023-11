Boninsegna: “Scudetto? Spero Inter. Lautaro e Thuram insieme…”

Dall’Inter, alla Juventus.

«Dopo due Mondiali ecco un’altra cessione inaspettata, la mia ai bianconeri. Inizialmente non volevo andarci, mi sentivo un uomo da Inter, però con la Juventus disputai tre anni bellissimi, conquistando due scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia».

Perché non voleva la Juve?

«Non è che non volessi andarci. Semplicemente ero un giocatore inamovibile nell’Inter. Quando seppi delle intenzioni dei nerazzurri di cedermi ai bianconeri, ci restai male. Accettai perché c’era il vincolo. Fraizzoli (il presidente dei nerazzurri, ndr) mi disse che non c’era più spazio per me. Per fortuna, per come è andata, accettai. Furono tre anni splendidi a Torino. Sono nato interista. Quindi spero che l’Inter vinca lo scudetto? Personalmente sì»

Nell’Inter Lautaro-Thuram.

«Lautaro fa la 2ª punta, Thuram la 1ª punta. È una bella coppia, si compensano bene. Thuram non fa rimpiangere Lukaku? Assolutamente no. Però non so perché sia andato via Lukaku dall’Inter. Aveva fatto bene in nerazzurro e sta facendo bene anche alla Roma. Attacco Juve di livell? Sì. Come le avevo già detto sono forti e capaci di fare la differenza».

