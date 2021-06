Bonolis e la battuta su Chiellini: “Si butta come se gli avessero sparato. In Italia…”

Durante Notte Azzurra, trasmissione su Rai 1 in vista degli Europei 2020, Paolo Bonolis non ha risparmiato una battuta su Chiellini

Durante Notte Azzurra, trasmissione su Rai 1 in vista degli Europei 2020, Paolo Bonolis non ha risparmiato una battuta nei confronti di Giorgio Chiellini:

"Nella mia mente, mi sono immaginato una situazione, facile. Italia-Germania 1-0 gol di Barella, mancano 5 minuti dalla fine, ci difendiamo con le unghie e con i denti, gente che non vuole guardare la TV, i bar gremiti in un silenzio agghiacciante, Chiellini respinge di testa e si butta come se gli avesse sparato dalle tribune. In Italia può accadere, all’estero non so. Lasciamo stare la polemica, siamo tutti contenti e buona notte".