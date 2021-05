Inter, Bonolis: “Inzaghi ottimo. Allegri? No, c’è un’altra cosa che mi preoccupa”

Le parole del conduttore e tifoso nerazzurro: "Cosa è successo tra Conte e Zhang? Che quello che era stato detto all'inizio poi non si è potuto mantenere"

Allegri alla Juventus non mi preoccupa. Mi preoccupa solamente la volontà di essere ancora l'Inter indipendentemente da chi è seduto in panchina. Mi preoccuperebbe un disincanto da parte dei giocatori che rimarranno. Cosa è successo tra Conte e Zhang? Che quello che era stato detto all'inizio poi non si è potuto mantenere. Quando ha potuto assecondare le richieste di Conte la famiglia Zhang lo ha fatto, evidentemente ora non potevano più farlo".