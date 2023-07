Bonolis: “Cuadrado opportunità, spero metta la stessa garra che aveva alla Juventus”

Il popolare presentatore tv ha commentato l'acquisto a parametro zero da parte dell'Inter dell'esterno colombiano

Paolo Bonolis, intervistato da Radio Radio, ha parlato di Juan Cuadrado, ultimo acquisto di casa Inter: "Economicamente è stato un investimento buono, un giocatore di esperienza a parametro zero con un ingaggio giusto. È un'ottima opportunità per la destra, poi il fatto che abbia avuto un passato burrascoso con l'Inter è perché vestiva la maglia dell'altra squadra. Magari quando giocherà con noi metterà la stessa garra, la stessa determinazione, che aveva quando giocava per un'altra squadra".