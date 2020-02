Bonolis: “Sarà derby bellissimo, del Milan temo tutto. Ma l’Inter sa cosa vuole. Eriksen…”

Non poteva certo mancare a San Siro per sostenere la sua Inter, Paolo Bonolis. Che, intervenuto ai microfoni di Inter TV prima del fischio d’inizio del derby contro il Milan, ha parlato così della cruciale partita che attende la squadra di Antonio Conte:

“Mi aspetto un bel derby, possibilmente vincente. Il Milan sta venendo fuori bene, l’Inter sa a cosa vuole ambire. Può essere una bellissima partita. Di loro temo tutto: la nuova coesione che hanno trovato, la voglia di rivalsa, ci sono tante variabili. Ho paura di quelle psicologiche, più che di quelle tecniche. Eriksen fuori? Sicuramente verrà utilizzato in partita. E’ un giocatore formidabile, per lui trovare traiettorie magiche era forse più facile in Premier, dove giocano più aperti. Troverà la sua giusta dimensione anche qui, magari anche stasera in questo stadio che sa come farsi sentire“.

(Fonte: Inter TV)