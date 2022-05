Bonucci: “Corsa scudetto molto bella, peccato non esserci. Dico Inter, ecco perché”

Ospite della trasmissione "Supertele", in onda su Dazn, il difensore ha parlato della stagione della Juve e della lotta scudetto

Ospite della trasmissione "Supertele", in onda su Dazn, Leonardo Bonucci ha parlato della stagione della Juventus. Il difensore si è soffermato anche sulla lotta scudetto: "C'è del rammarico perché abbiamo perso punti per strada che col senno di poi uno poteva giocare in maniera diversa alcune partite e portare a casa quei 2-3 punti che servivano per stare lì a combattere fino all'ultima giornata".