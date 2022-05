Inter, c’è il piano da 50 mln per trattenere Lautaro. Attacco, arriveranno due pedine

Il club nerazzurro ha un piano per trattenere l'attaccante argentino

Non è un mistero che Lautaro Martinez faccia gola a tanti club come Atletico Madrid, Tottenham, Arsenal e Manchester United. . E non è un mistero che l'Inter abbia bisogno di un mercato con il segno attivo la prossima estate. Ecco perché la dirigenza nerazzurra studia come evitare di vendere i suoi big. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i ragionamenti in uscita che si fanno in queste settimane nel club non sono centrati su Lautaro. "Perché, dentro un reparto d’attacco che vedrà l’arrivo di almeno un paio di pedine nuove, Lautaro è quello che oggi regala maggiori certezze tecniche. Più di uno Dzeko oggi spento, più di un Correa che non convince mai del tutto, più di un Sanchez avviato verso la cessione. E allora c’è un piano B che l’Inter vuole provare a percorrere fino in fondo: cedere il contorno senza andare a toccare troppo i piatti principali".