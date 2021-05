Bonucci: “Guardare gli altri vincere lo scudetto non è stato bello. Partiremo più carichi”

Il difensore della Juve ha parlato in occasione dell'amichevole tra Italia e San Marino anche della stagione appena conclusa

"Ragiono partita per partita, vogliamo fare un grande Europeo. Tanto entusiasmo e tanta voglia di stupire. Questa settimana è stata importante dopo un anno e mezzo senza pausa. Questo mix di vacanza e allenamento ha dato i giusti effetti. Quest'anno nelle difficoltà e nella prima esperienza abbiamo raggiunto grandi traguardi. C'è mancata la vittoria dello scudetto ma era difficile anche per il poco tempo per provare le idee di gioco del tecnico. Ora pensiamo a quello che verrà dopo l'Europeo, mister Allegri ci darà una mano come esperienza e per la gestione del gruppo. Non vedo l'ora di cominciare, guardare gli altri vincere lo scudetto non è stato bello e partiremo ancora più carichi".