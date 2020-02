Bonucci: “Sbagliato il primo tempo, adesso testa all’Inter. A Matuidi ho detto…”

Al termine di Lione-Juventus, Leonardo Bonucci ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del difensore bianconero: “Abbiamo sbagliato il primo tempo, eravamo secondi su tutto e certe partite il minimo errore lo paghi. Nel secondo non hanno mai tirato in porta e si è vista la vera Juve. Ci hanno colpito nel momento in cui eravamo in 10 e quello è stato un piccolo momento dove loro sono stati bravi a farci male. Adesso mettiamo la testa sulla partita che ci aspetta domenica e poi al ritorno dobbiamo assolutamente andare avanti. Eravamo lunghi e distanti nei reparti e poco aggressivi, ci dovevamo svegliare prima. A Matuidi ho detto che la squadra la fa anche chi sta fuori, si respirava che qualcosa non era acceso anche nell’undici che sono partiti titolari“.

(Sky Sport)