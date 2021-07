Italia, Bonucci: “Siamo diventati grandi. Lukaku è il top, contro di lui…”

Dopo la partita con il Belgio, Leonardo Bonucci, fra i protagonisti della serata, ha commentato la vittoria dell'Italia a Monaco di Baviera

"Sorrido perché ancora una volta abbiamo dimostrato i valori che ci hanno portato fin qui. Questa è la soddisfazione più bella, significa che stiamo diventando davvero grandi. Ogni giorno c'è un qualcosa da ricordare, ognuno di noi mette qualcosa in più. Lo abbiamo sempre detto che il segreto è il gruppo. Zoppicavo, è dalla Repubblica Ceca che il dolore al ginocchio non passa, ma ogni volta che gioco non ci penso. Lukaku? Devi giocare di intelligenza, è un grande attaccante contro cui non puoi mai rilassarti. Ora andiamo a giocarci la semifinale contro la Spagna".