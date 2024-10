Bonucci: “Scudetto? Lotta Napoli, Inter e Juve. Milan un gradino sotto”

Il pensiero dell'ormai ex difensore a proposito della lotta al tricolore e non solo nell'intervento al Festival dello Sport

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, è intervenuto al "Festival dello Sport" di Trento parlando dei suoi ricordi bianconeri, della nuova Champions League e della corsa Scudetto. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Nati per vincere? Nati per soffrire prima di vincere (ride, ndr). Quando ci siamo ritrovati all'inizio eravamo in una Juve che stava ricominciando a vincere. Il primo anno è stato sofferto, Conte si è inventato questa difesa a tre e da lì abbiamo cominciato a vincere. La vittoria più bella è stata il primo Scudetto. Riportare il titolo a casa è stata la gioia più grande".