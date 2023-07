La Stampa – Bonucci, tifosi Juve gli urlavano di non andare all’Inter. Lui si divertiva a…

I tifosi della Juventus ieri urlavano a Leonardo Bonucci di non andare all'Inter. Ecco la risposta del difensore, fuori rosa in bianconero

“La mia volontà è di rimanere: grazie dell’affetto”, ha risposto ieri Leonardo Bonucci mentre qualcuno gli urlava di non andare all’Inter come l’ex compagno Cuadrado. Lo sottolinea oggi La Stampa, che poi aggiunge: “Lui si divertiva a salutare il centinaio di presenti con la storica esultanza di sciacquarsi la bocca. L’umore di Bonucci sembrava quello dei giorni migliori, quando era una colonna della Juve e un vincitore seriale con 17 trofei in 502 partite.

Il suo agente gli sta cercando una squadra perché in ballo c’è pure il prossimo Europeo con l’Italia, dove è ancora il capitano, mentre la Juve spera di liberare risorse preziose per il mercato con la sua partenza. C’è stato un sondaggio con il Manchester City per avere lo spagnolo Laporte in prestito, anche se ora la priorità è l’attacco con Lukaku che resta in attesa delle mosse bianconere”, si legge.