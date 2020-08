Repubblica – Champions, l’Inter tifa PSG: ecco quanto incasserebbe per l’affare Icardi

Questa sera PSG e Bayern Monaco scenderanno in campo a Lisbona per la finale di Champions League. Da una parte c’è Mauro Icardi che però partirà dalla panchina dopo la prestazione non positiva contro l’Atalanta, dall’altra Ivan Perisic: due ex Inter ma solo uno potrà festeggiare. Secondo Repubblica, i nerazzurri potrebbero fare il tifo per il PSG, visti i bonus inseriti nel contratto per Icardi. “Un motivo in più per l’Inter per tifare Psg. In caso di vittoria, i nerazzurri incasseranno 2 milioni di euro, bonus previsto dal contratto di cessione di Icardi”, il commento del quotidiano.