Sky – Sia Conte che Allegri riaccoglierebbero Perisic. Inter, i segnali dal Bayern…

Sono diverse le questioni di mercato in casa Inter da risolvere, anche in uscita. E una di queste è quella che riguarda Ivan Perisic, il cui prestito al Bayern Monaco, che non l’ha riscattato a maggio, scadrà a fine agosto. Secondo quanto riporta Sky Sport, non dovesse andare in porto la trattativa coi bavaresi, l’Inter riaccoglierebbe volentieri e lo farebbero sia Antonio Conte che, eventualmente, Massimiliano Allegri. Ad oggi i segnali di un riscatto da parte del Bayern non sono così positivi: prima della Champions al 99% sarebbe tornato a Milano, ora le cose possono cambiare, ma la strategia per gli esterni dei tedeschi è avere tre giocatori per due posti. E l’acquisto di Sané chiuderebbe le porte a Perisic in tal senso.