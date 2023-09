Serie A, per i bookmakers Inter favorita per lo scudetto. Subito dietro il Milan

Marcatori: è Lautaro vs Osimhen - Nella scorsa stagione sono stati mattatori assoluti in zona gol. Con 26 reti a 21, Victor Osimhen ha prevalso nel confronto personale con Lautaro Martínez e si è aggiudicato la classifica cannonieri. In queste prime partite il duello si è già rinnovato e, secondo Betclic, le chance di conquistare lo scettro dei bomber si equivalgono per il nigeriano e l’argentino, entrambi a quota 2.50. Più staccati, a 7.50, Ciro Immobile e Dušan Vlahović, accomunati dalla ricerca di un’annata importante, l’uno per confermare lo status di miglior attaccante italiano, l’altro per dare continuità a un rendimento sin qui altalenante. Più sfumate le possibilità di Olivier Giroud, dato a 10.00.