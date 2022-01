GDS – Bordeaux, problemi in porta: idee Radu e Onana. No dell’Inter per…

Il club francese avrebbe guardato in casa Inter per ovviare all'infortunio del portiere Costil

Il Bordeaux avrebbe guardato in casa Inter. Il club francese, per ovviare all'infortunio del portiere Costil, si è in primo tempo ai nerazzurri per il romeno Radu. "Sondaggio senza fortuna, Radu resterà da Inzaghi. E così è nata una seconda opportunità: il club francese ha infatti chiesto all’Ajax, in prestito fino a giugno, il camerunese Onana, che dalla prossima stagione sarà ad Appiano Gentile", sottolinea la Gazzetta dello Sport.