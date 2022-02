Bordin: “Napoli-Inter gara importante ma non decisiva. Anche la Juve in corsa”

L'ex giocatore ed ex ct della Moldavia parla dell'atteso big match tra partenopei e nerazzurri

Intervistato da DerbyDerbyDerby.it, Roberto Bordin, ex calciatore del Napoli ed ex ct della Moldavia, ha parlato del big match tra la squadra di Spallett e l'Inter. "E’ importantissima, ma non decisiva perché mancano ancora tante partite. Non si può dire che sia uno spartiacque decisivo. Chi è più in salute? Forse il Napoli, ma per il semplice fatto che nell’ultima di campionato l’Inter ha perso contro il Milan. Finchè la matematica non condanna alcuna squadra, tutte sono in corsa”. Anche la Juve? “E’ più indietro, ma la mia risposta è sì".