Bordocampista Dazn: “Eppure guardi l’Inter e non ti sembra squadra in crisi. In panchina…”

Il bordocampista di Dazn ha condiviso alcune riflessioni relative al momento delicato che sta attraversando l'Inter di Inzaghi. Contro la Salernitana solo un pareggio. Giovanni Barsotti ha analizzato i problemi dei nerazzurri: "Eppure guardi l'Inter e non ti sembra una squadra in crisi. Si parlano, in panchina sorridono, in campo comunicano. Però in questo momento hanno due problemi forti. 1. Gestiscono male i momenti di difficoltà. Se ballano, ballano troppo. 2. Non segnano quanto creano, anche ieri tanto (banalità però lo dicono i divini Expected Goalz). Inzaghi lo sentiva già nel primo tempo. La Salernitana era leggera e voleva andare subito sul 2-0. Chiedeva ritmo. Ma l'Inter di default gestisce. Non è una squadra con giocatori di ritmo, a maggiora ragione senza Calha e il Toro".