Bordon: “Derby? Conte può imboccare l’autostrada per lo scudetto. Lukaku sarà decisivo”

Intervistato da Itasportpress, l'ex portiere nerazzurro Bordon ha parlato del momento dell'Inter di Conte e della sfida coi rossoneri

Domenica pomeriggio si affronteranno Milan e Inter in un derby molto importante per la classifica. Intervistato da Itasportpress, l'ex portiere nerazzurro Bordon ha parlato del momento della squadra di Conte e della sfida coi rossoneri:

"Non credo sia decisiva visto che ancora mancano tante partite alla fine del torneo. Però se l’Inter vince stacca di quattro punti il Milan e sarebbe una bella spinta sul piano dell’autostima e anche sul piano morale. Conte imboccherebbe l’autostrada per lo scudetto".

"Eriksen quando è partito titolare ha dimostrato sempre di essere un ottimo elemento. Sicuramente può far fare all’Inter un salto di qualità e lo ritengo un calciatore importante per la squadra nerazzurra. Per me Lukaku sarà decisivo domenica: sarà lui l’uomo derby".