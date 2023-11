Bordon: “Inter, ecco in cosa Sommer meglio di Onana. Rispetto ad Handanovic…”

Ivano Bordon, ex portiere e capitano dell'Inter, non ha dubbi. Da bandiera nerazzurra, ai microfoni di TuttoSport, applaude il rendimento di Sommer: «Mi piace, è una scelta molto valida. Penso che l’Inter abbia fatto bene a tesserarlo e lo dico da quando i nerazzurri non sono riusciti ad arrivare a Trubin o Vicario. È stato preso un portiere d’esperienza, che ti dà sicurezza».

«La tranquillità, il come sta in porta, la posizione, la chiusura. Mi sembra pure agile ed esplosivo. È il classico portiere del prima che si iniziasse a giocare così tanto dal basso e con i piedi. Lui secondo me in questo non è abilissimo, tanto che la linea difensiva non lo chiama molto in causa come invece veniva fatto con Onana, che al contrario era davvero bravissimo con i piedi».