Bordon: “Inter-Napoli? Ultima chiamata per noi, sconfitta sarebbe deleteria”

Le parole dell'ex portiere: "Se il Napoli dovesse vincere, per l'Inter diventerebbe durissima lottare per il titolo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida col Napoli il prossimo 4 gennaio: "Sicuramente rischia di essere l'ultima chiamata Scudetto per noi. Se il Napoli dovesse vincere, per l'Inter diventerebbe durissima lottare per il titolo. Il campionato è lungo, ma una sconfitta sarebbe davvero deleteria e non aiuterebbe neanche le altre a tenersi vicino agli azzurri. La differenza sarà da vedere all'inizio: se il Napoli prenderà subito il sopravvento nella costruzione del gioco, allora ci sarà poco da fare. Si deciderà tutto nei primi minuti quindi".