Bordon: “Inzaghi è all’altezza dell’Inter. I nerazzurri andranno avanti in CL”

L'ottimismo dell'ex portiere nerazzurro a proposito della squadra attuale dopo il pareggio con lo Shakhtar

Nel corso dell'intervista concessa ieri a Fcinter1908.it, Ivano Bordon ha avuto parole di stima per Simone Inzaghi. Queste le sue considerazioni sull'allenatore nerazzurro: "Inzaghi ha preso in mano una squadra che ha vinto lo scudetto e non sarebbe stato facile per nessuno. Lui è entrato subito in sintonia con l'ambiente e con la squadra, dimostrando di essere all'altezza di un club titolato come l'Inter".