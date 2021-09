ESCLUSIVA Bordon: “Inter, Handanovic non è un problema. Inzaghi sistemi una cosa”

Il pensiero dell'ex portiere a proposito dei temi caldi in casa nerazzurra dopo i pareggi con Atalanta e Shakhtar

Ha sfiorato per due volte i tre punti, non agguantandoli per questione di dettagli. L'Inter di Simone Inzaghi avrebbe sicuramente meritato miglior sorte nel confronto con Atalanta e Shakhtar, ma non ha tempo per recriminare e deve subito pensare alla prossima sfida. Qualcosa andrà sistemato, per evitare ulteriori rimpianti. Del momento dei nerazzurri ha parlato Ivano Bordon, storico portiere della Beneamata, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it: "Ho visto benissimo la squadra contro l'Atalanta, un po' meno lucida in Champions, ma non sta andando male. Crea buone occasioni, anche se non sempre riesce a sfruttarle. Alla fine rischi di pagarla con il gol avversario, per cui va sistemata questa cosa. Inzaghi sa come prendere i suoi giocatori e come indirizzarli per migliorare in questo aspetto".