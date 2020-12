Bordon: “La lattina che colpì Boninsegna? Scaltro Mazzola. Pronostico? Credo che l’Inter…”

Ivano Bordon, ex portiere dell’Inter ai microfoni di Sky Sport è ritornato sul celebre episodio della lattina che colpì Boninsegna nel 1971, nel precedente tra nerazzurri e Borussia Mönchengladbach:

“Nella partita del 7-1 ero in panchina, il fattaccio accadde vicino alla panchina, con l’arrivo di questa lattina in testa a Boninsegna: in quel momento ci fu un parapiglia tra giocatori, dirigenti nostri e tedeschi, arbitro… A un certo momento fu scaltro Mazzola, perchè la lattina era stata fatta sparire da qualcuno: Mazzola vide un tifoso con una lattina di Coca Cola in mano, gliela prese e la portò all’arbitro. In quella partita giocammo contro una grandissima squadra, era fortissima, con tanti nazionali tedeschi: entrai nel secondo tempo per sostituire Vieri, subì due gol. Al ritorno vincemmo 4-2 a San Siro, poi ci fu la famosa e importantissima partita dello 0-0 a Berlino giocata proprio il primo dicembre del 1971: parai un calcio di rigore, feci tante parate, fu una sorta di Italia-Germania a un anno dalla sfida del Mondiale del 1970.

Noi non li abbiamo sottovalutati: in quel momento era una squadra fortissima, che ha raggiunto anche diverse finali, e non li sottovalutammo neanche quella sera. Sapevamo che fossero forti, forse non così tanto forti. Ricordo che a Berlino c’erano tantissimi nostri tifosi immigrati, dovevamo dare qualcosa in più anche per loro, e forse sono stati loro a sottovalutarci: pensavano di segnare e di eliminarci. A fine partita ricordo che c’erano le docce in comune, si avvicinò Berti Vogts, sembrava volesse mordere: tutti guardavano un po’ in cagnesco, avevano visto quella che era stata la mia prestazione, che ha dato all’Inter quella mano che serviva per poter passare.

Pronostico? Penso che l’Inter troverà una partita non facile, ma credo in questo momento, dopo la vittoria sul Sassuolo, l’Inter sia più compatta e che riesca a portare via il risultato pieno“.