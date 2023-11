Bordon: “Lautaro? Difficile faccia come Zanetti. Sommer mi piace, Juve-Inter…”

Che partita si aspetta?

"Prima di tutto molto agonistica, tattica. Poi vedremo come andrà a finire, sono due grandi squadre".

È vero secondo lei che sulla carta i nerazzurri siano un pochino più forti dei rivali?

"Per quello che ha fatto vedere fino ad ora, per come si propone partita dopo partita, penso che abbia delle possibilità maggiori, sì. Anche se poi d'altro canto la Juve ha dimostrato che può arroccarsi lì e ti crea delle difficoltà. Soprattutto quando trova spazio davanti. Se entrambe giocassero al loro livello, l'Inter potrebbe avere qualche chance in più. Ma non ne sono sicuro".

In che senso?

"Questa Juve ha dimostrato che non vuole rischiare più di tanto e che poi può pungere. Penso che l'Inter riuscirà a scardinare questo blocco arretrato".

Era dura giocare contro i bianconeri a Torino, per lei?

"Non era facile batterli a quei tempi esattamente come oggi. Spero che ne venga fuori una buona partita".

Le piace Sommer?

"Sì. Si sta ancora adattando, non lo ha ancora fatto del tutto secondo me. I compagni non giocano troppo la palla verso di lui per fargli usare i piedi, secondo me giustamente: non è Onana da quel punto di vista, bisogna saper dosare le situazioni. In porta è valido. Ripenso ad alcune situazioni di mercato...".

A chi si riferisce?

"Ai mancati arrivi di Turati e di Trubin. Dopo queste situazioni penso che la società abbia fatto una scelta basata sull'esperienza, prendendo un giocatore che desse una certa sicurezza. Sommer la sta dando".

Riguardo a Lautaro, si parla molto del tema-rinnovo: può fare come Zanetti?

"Penso che siano cambiati gli anni, non ci sono più le bandiere, è più difficile. Zanetti ha vissuto con un presidente che era anche tifoso. Sentiva l'Inter come sua, Moratti. I presidenti stranieri, i fondi, beh: non lo so se abbiano la stessa intenzione in queste situazioni per avere una bandiera nella squadra, anche giustamente se a loro conviene".

