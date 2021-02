Bordon: “Inter, che potenziale davanti. Lukaku e Lautaro sembrano Altobelli e Muraro”

Intervistato da Tmw, l'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon ha parlato del derby vinto dalla squadra di Conte col Milan

"Ieri ho visto la squadra molto determinata fin dall'inizio, ha messo in difficoltà il Milan e con questa vittoria adesso ha preso più sicurezza e consapevolezza della sua forza. E' ancora lunga però con questa determinazione i nerazzurri possono arrivare a questo traguardo. Per scaramanzia un interista non dovrebbe dirlo e infatti non aggiungo altro".

"Mi piace la sicurezza di Barella: l'Inter ha un grande potenziale in avanti, Lukaku è importantissimo ma Lautaro è pronto a sfruttare gli spazi che gli crea Lukaku e le palle che gli mette il belga lui le conclude in rete. Vedo una squadra equilibrata, prima c'erano momenti in cui andava in difficoltà, ora invece non ci sono più periodi di partita in cui commette errori come in passato".