Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi, commentatore, ha parlato così di Valentin Carboni: "Io ho una fiducia sconfinata sui suoi mezzi, io credo che l'anno prossimo debba giocare. E' vero che è un 2005, ma è pronto e deve giocare: anche perché deve definire il proprio ruolo. E' una mezza punta, non ha ancora troppe cose della seconda punta: deve giocare in una situazione tattica e ambientale che gli permetta di crescere ed esaltarsi. E io me lo immagino in una squadra da media fascia. Il mio sogno è un'evoluzione tale da permettergli, se non può fare il 10, di fare la mezzala: che è l'interpretazione che puoi dare a Gudmundsson. Lui non fa la seconda punta in una squadra come l'Inter, che gioca per vincere tutto".