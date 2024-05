L'Inter ha da tempo individuato il rinforzo in attacco nel caso in cui dovesse partire l'austriaco. Servono due cessioni per l'offerta

Andrea Della Sala Redattore 26 maggio 2024 (modifica il 26 maggio 2024 | 09:02)

Non basterà Taremi per completare il reparto offensivo dell'Inter per la prossima stagione. Inzaghi vuole un attacco più completo e non trovarsi nella situazione di quest'anno. Per questo oltre al giocatore del Porto dovrebbe arrivare un altro rinforzo, soprattutto se dovesse partire qualcuno.