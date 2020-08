Borja Valero ha chiuso la sua avventura all’Inter. Ieri, tramite i social, ha salutato club e tifosi nerazzurri e ora valuta una nuova esperienza. Sulle tracce dello spagnolo ci sono tre club di Serie A, Genoa, Fiorentina e Parma, ma non solo. Secondo quanto riporta As, infatti, per Borja Valero potrebbe esserci anche un ritorno in Spagna. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Betis.