Borja Valero: “Inter? Avranno sempre l’amaro in bocca, potevano farcela. Hanno…”

Intervistato da Sport Mediaset, Borja Valero ha commentato la stagione di Milan e Inter

"Questa può essere la base per il futuro dell'Inter. Il Milan? La società ha lavorato bene negli ultimi anni, hanno fatto un'annata buona e per questo hanno vinto il campionato. Sicuramente all'Inter avranno sempre l'amaro in bocca perché ce la potevano fare, in un periodo dell'anno non sono stati al massimo e questo lo hanno pagato alla fine".