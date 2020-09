Borja Valero, dietro l’offerta della Fiorentina c’è di più: “Chi lo conosce sa bene che…”

E’ attesa solo l’ufficialità, poi Borja Valero tornerà ad essere un giocatore della Fiorentina dopo i suoi tre anni all’Inter. Ma, come svela La Nazione, dietro all’offerta viola per lo spagnolo c’è di più: “Nelle prossime ore Borja Valero firmerà un contratto annuale con la Fiorentina (a meno di possibili sorprese, a questo punto clamorose). C’è infatti una convergenza totale e, fra tutti, l’elemento più importante sembra determinato dalla volontà del giocatore di ritornare a Firenze. Anche in prospettiva futura, dopo la fine della carriera da calciatore? Chi conosce Borja, sa che non gli dispiacerebbe intraprendere una carriera da allenatore delle giovanili, o magari da dirigente“.