Borja Valero e la Fiorentina, tutto pronto per il secondo capitolo. Dopo i cinque anni, prima del triennio all’Inter, il centrocampista spagnolo è vicinissimo al ritorno nel capoluogo toscano per vestire la maglia viola. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il club di Commisso e Borja Valero hanno raggiunto l’accordo per un contratto annuale.

Nella giornata di lunedì l’ex nerazzurro si sottoporrà alle visite mediche e firmerà l’accordo, prima dell’ufficialità.