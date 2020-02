Inter-Milan: out Gagliardini. Da valutare le condizioni di Sensi e Borja Valero

L’Inter potrebbe non avere il suo portiere numero uno nel derby. Ma non potrebbe mancare solo Samir Handanovic. In questa settimana saranno da valutare anche le condizioni di Borja Valero e quelle di Sensi. Il giocatore è alle prese, dopo i problemi muscolari che lo hanno afflitto nella prima parte della stagione, con una botta rimediata al polpaccio sinistro. Di sicuro Gagliardini non ci sarà per il derby e a Conte mancheranno anche due squalificati, Lautaro Martinez e Bastoni.



(Fonte: CdS)