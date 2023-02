Inter, Borja Valero: “Vi racconto un aneddoto sulla mia barba e Spalletti”

Il racconto dell'ex centrocampista: "Avevo la barba lunghissima per una promessa coi miei figli, sono arrivato all'Inter e non me la tagliavo da mesi"

Intervenuto negli studi di DAZN, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato un divertente aneddoto riguardante la sua barba e Luciano Spalletti: "Avevo la barba lunghissima per una promessa coi miei figli, arrivai all'Inter e non me la tagliavo da mesi. Cinque giorni prima dell'inizio del campionato me la tagliai e in allenamento sbagliai un pallone, poi due e tre: ogni volta che sbagliavo il Mister contava gli errori e poi mi disse 'non dovevi tagliartela'".