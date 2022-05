L’aneddoto di Borja Valero: “I tifosi della Fiorentina? Stavo per andare all’Inter…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Borja Valero ha parlato del suo amore nei confronti della Fiorentina e di Firenze

"Mia moglie Rocio voleva vivere in Italia e la cosa covava sotto la cenere. Dopo 3 anni all'Inter tornai alla Fiorentina. Quell’estate butto le cose nella mia smart, faccio il viaggio da solo, sto 10 giorni a Firenze con i miei amici prima dell'arrivo della famiglia. E mi sento felice. Capisco che questa ormai è casa mia e non avevo bisogno di altro".

"Stavo per andare all'Inter, i tifosi, tanti tanti tifosi, vennero sotto casa mia. Temevo insulti, li avrei pure capiti anche se era la situazione a portarmi via da Firenze. Ed invece furono cori di incitamento, saluto, fumogeni. Mi girai e dissi. 'Io non posso andare'. Il mio procuratore lo accettò. Ma davvero in quella situazione non era possibile restare, sarebbero stati due anni d'inferno".