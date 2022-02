Borja Valero: “Fa strano vedere l’Inter così. Le parole di Dzeko…”

L'ex centrocampista spagnolo ha parlato dei nerazzurri negli studi di DAZN

Ospite di DAZN, Borja Valero ha parlato dell'Inter dopo il pareggio di Genova. Queste le sue considerazioni: "Le parole di Dzeko prima della partita rispecchiano il momento dell'Inter. Aveva detto che c'è stanchezza e si è visto. Fa strano vedere l'Inter in questa condizione, a secco davanti e senza riuscire ad impensierire il portiere avversario. Col Genoa non è mancato l'approccio, è stata spesso vicino l'area avversaria ma non ha creato grossi pericoli. Lautaro? L'ho visto bene, ha avuto un impatto nella partita. Si è messo a disposizione della squadra e ha provato a far gol, ma non è riuscito nemmeno oggi".