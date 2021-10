Borja Valero: “Handanovic non si fa problemi per quello che dice la gente”

Le considerazioni dell'ex nerazzurro a proposito del capitano della squadra di Simone Inzaghi

Borja Valero, negli studi di DAZN, ha commentato la prestazione di Samir Handanovic in Sassuolo-Inter. "Non si fa tanti problemi per quello che dice la gente su di lui. E' un professionista vero e anche oggi lo ha dimostrato con una prestazione magistrale", ha detto a proposito del suo ex compagno di squadra.