Borja Valero: “Fiorentina, con l’Inter bella partita: meritavamo i punti. I tifosi e Barella…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Borja Valero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il centrocampista spagnolo ex Inter e ora alla Fiorentina è tornato a parlare della sfida di San Siro terminata 4-3 con la rimonta della squadra di Conte nel finale: “Non cerco rivincite, però mi dispiace perdere a prescindere, in qualsiasi stadio. La squadra aveva fatto una bella partita, meritava di portare punti a casa per questo mi sarebbe piaciuto vincere. Chi è migliorato di più all’Inter? Dovrebbero rispondere i tifosi, a me non piace parlare troppo di me, non saprei. Io ho dato il mio contributo all’Inter, punto, adesso penso solo alla Fiorentina“.

Su Barella e Castovilli: “Ci sono molti italiani interessanti, talenti cresciuti in modo importante, per il calcio italiano è un aspetto positivo. Ovviamente anche Castrovilli è con loro, gli auguro di continuare a crescere così perché aiuterebbe la Fiorentina oltre che la Nazionale“.