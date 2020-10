Locatelli: “Futuro? Voglio una big e la Champions. Con Barella tante esperienze: in U17 dicevamo…”

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana, ha parlato in esclusiva a Cronache di Spogliatoio. Il classe 1998 ha trattato vari argomenti e ha parlato anche del calciatore dell’Inter Nicolò Barella.

MANCINI – “Sarò sempre grato al CT perché mi ha regalato il sogno più bello della mia infanzia. Il segreto del mister è la serenità che trasmette al gruppo. Mi sono trovato subito benissimo, mi hanno messo a mio agio perché se il gruppo è sereno Riesce a rendere meglio”.

BARELLA – “In Nazionale ho condiviso un sacco di esperienze con Nicolò, da quando eravamo in Under 17. Ci trovavamo benissimo assieme, vedevamo Nazionali come l’Inghilterra che avevano già gente che giocava in Premier League e dicevamo: ‘Cavolo, magari riusciamo ad arrivare anche noi‘. Quando abbiamo giocato insieme in Nazionale contro l’Olanda è stata un’emozione nuova: ci siamo rivisti sul campo con l’Italia dei grandi, è stata una bella conquista per entrambi“.

FUTURO – “Sogno di tornare in una grande squadra perché ho ambizioni e mi piacerebbe giocare la Champions League. So che tutto passa da quest’annata con il Sassuolo. Mi piacerebbe tornare in una big, sentire la musichetta della Champions e magari tornare a giocare con i tifosi allo stadio. Sarebbe un grande sogno, ma il presente è la cosa più importante“.