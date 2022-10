Borja Valero: “Inter deve dare un segnale importante. Bastoni e Handanovic…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Salernitana , Borja Valero ha parlato della gara dagli studi di Dazn. "L'Inter deve dare un segnale importante e fare tanti punti prima della pausa per il Mondiale per accorciare la classifica".

"Vedersi in classifica così bassi dopo lo scorso anno, ha mosso qualcosa nella mente dei giocatori che dovevano reagire e lo stanno facendo piano piano. Bastoni in panchina? Vorrei pensare naturale turnover. Handanovic? È un momento che tutti facciamo fatica a capirlo, ma credo che la stia vivendo in modo sereno. Anche a Barcellona quando la squadra ha segnato è andato a festeggiare, sono segnali importanti".