Borja Valero: “Inter, con l’Udinese partita chiave. Brozo e Barella? In allenamento…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Udinese , dagli studi di DAZN, Borja Valero ha parlato del momento che stanno attraversando i nerazzurri. "L'Inter sta facendo il suo campionato, per quello che ha fatto vedere finora poteva avere qualche punto in più perché ha giocato molto bene. Ovviamente sta facendo il suo campionato, quello che sta facendo la differenza è la grande partenza di Milan e Napoli. Con l'Udinese sarà una partita chiave, chiaramente devono provare a vincere tutte le partite, coinvolgere tutta la rosa e non perdere punti".

"È un periodo molto complicato e importante all'interno della stagione e poi arrivano le nazionali che è una spesa di energia per i giocatori dell'Inter. Barella e Brozovic? Nelle prove fisiche in allenamento loro erano sempre fra i migliori, sembrano che abbiano qualche polmone in più. I rinnovi? Hanno molta importanza, è una delle chiavi per la società".