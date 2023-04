Borja Valero: “Inter, 4° posto la normalità. Lukaku? Problema Inzaghi ora è…”

Nel pre-partita di Inter-Lazio , l’ex centrocampista dei nerazzurri Borja Valero ha parlato direttamente dallo studio di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni in vista del match di San Siro:

“Per l’Inter è fondamentale raggiungere Roma e Milan dopo il pari di ieri. Riporterebbe i nerazzurri alla normalità, poi ci saranno la finale di Coppa Italia e la Champions da giocare. Per l’Inter è importante avere tutti sulla corda, Lukaku e Correa sono in ripresa, hanno fatto bene quando hanno giocato assieme. A Onana probabilmente ha fatto bene anche aver iniziato la stagione dietro a un grande portiere come Handanovic, prima del sorpasso poi. Brozovic è di un livello altissimo a centrocampo