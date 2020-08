Inter, esaudita la prima richiesta di Conte: Borja Valero rinnova, contratto fino al 2021

In attesa di concludere nuove operazioni di mercato dopo l’ufficialità di Achraf Hakimi, l’Inter è pronta ad esaudire la prima richiesta di Conte: secondo Tuttosport, è fatta per il rinnovo fino al 30 giugno 2021 di Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, in scadenza, dopo aver iniziato ai margini del progetto si è progressivamente guadagnato il suo spazio, ricevendo più volte i complimenti del tecnico nerazzurro: “Nessun addio all’Inter. Borja Valero resta, un’altra stagione ancora. Resta un centrocampista di grande esperienza. Uno di quei giocatori che sta al suo posto, che sa essere importante anche senza giocare. Basta la presenza e una sua parola. Antonio Conte ha bisogno anche di lui per tornare a vincere. Il matrimonio tra lo spagnolo arrivato dalla Fiorentina e il club di Suning proseguirà, un’altra stagione, fino al 30 giugno 2021“.