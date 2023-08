"Scamacca aveva bisogno di tornare in Italia per ritrovarsi e avere di nuovo fiducia in se stesso", spiega Borja Valero

"Grandissimo colpo per l'Atalanta per qualche motivo in Inghilterra la sua è stata un'annata che non è andata nel migliore dei modi, aveva bisogno di tornare in Italia per ritrovarsi, avere fiducia in se stesso e trovare quel livello dimostrato al Sassuolo"