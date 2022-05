Borja Valero: “Non si può dire niente all’Inter: ha vinto due trofei ed è lì”

Le parole dell'ex centrocampista: "Per come è iniziata e per i giocatori che sono partiti è una stagione positiva"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così prima della partita con la Sampdoria: "Per come è iniziata e per i giocatori che sono partiti è una stagione positiva: ha portato due trofei e sta lottando per il campionato. Ma se non dovesse vincere lo scudetto, rimarrebbe un po' di rammarico. La Samp? Quando uno è libero di testa prova a fare cose e va meglio, come con la Fiorentina: può essere molto pericolosa oggi. L'Inter è sempre stata lì, ha avuto due momenti non al massimo: l'inizio di stagione e poi a febbraio dove ha perso tanti punti. Comunque è tornata anche in vetta, a Bologna è stato un piccolo sbaglio: ma non si può dire niente a questa squadra. Lautaro ha ereditato al meglio quello che Lukaku ha lasciato, ha fatto anche tanti gol".