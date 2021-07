Mercato Inter, Borré è un nuovo giocatore dell’Eintracht: contratto fino al 2025

L'attaccante colombiano, accostato anche all'Inter, ha firmato per il club tedesco

È stato uno degli ultimi nomi accostati all'Inter, ma alla fine Rafael Santos Borré ha firmato per l'Eintracht. L'attaccante colombiano, classe '95, che si è liberato a zero dal River Plate, ha firmato un contratto fino al 2025 con il club tedesco. Per Borré è la terza esperienza in Europa dopo le esperienze con Atletico Madrid e Villarreal.