Inter, pronto il colpo alla Lautaro a zero. “E non sarebbe il suo sostituto”

L'Inter prepara l'assalto a Rafael Santos Borré, in scadenza col River Plate: il piano per averlo secondo Tuttosport

Cessione o no, l'Inter ha tutta l'intenzione di mettere a segno un altro colpo alla Lautaro Martinez , direttamente dall'Argentina. Questa volta l'obiettivo ha il nome di Rafael Santos Borré , talento classe '95 che si svincolerà in estate dal River Plate. Spiega Tuttosport: "Un altro “Toro”, a zero, però. L’Inter, come emerso negli ultimi giorni, ha messo nel mirino il 25enne attaccante colombiano Rafael Santos Borré in scadenza di contratto col River Plate. E l’Inter, che in quel paese ha pescato Lautaro Martinez , fiuta un nuovo colpo. Borré per caratteristiche fisiche ricorda il “Toro”, visto che è alto 175 cm contro i 177 di Lautaro e come lui sa giocare sia da prima che seconda punta.

A differenza del partner di Lukaku, Borré, dotato di buona tecnica, è più rapido e veloce negli spazi, tant’è che - volendo semplificare con un paragone un po’ estremo -, come modo di giocare, per l’abilità palla al piede nel partire sia dalla fascia che dal centro, ricorda Mbappé. Detto ciò, per l’Inter l’eventuale acquisto di Borré - ma la concorrenza è alta -, non rappresenterebbe il sostituto di Martinez, ma un’alternativa in più per Inzaghi che spera di allenare la Lu-La e di avere alle loro spalle non più il solo Sanchez e un giovane, ma almeno due giocatori, anche per evitare nuove brutte sorprese sul fronte del “Nino Maravilla”. Borré potrebbe essere il primo; Salcedo, di ritorno dal prestito al Verona, il secondo. Se Lautaro dovesse poi partire, il nome da tenere sempre ben presente rimane quello di Raspadori, preferito per età e potenzialità, a Muriel", si legge.