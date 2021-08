FCIN1908 – Inter, Boscolo Chio all’Imolese. Domani l’ufficialità del prestito

Si è svolto oggi un incontro nella sede dell'Inter per definire il passaggio in prestito del giovane nerazzurro in Lega Pro

Andrea Della Sala

Oggi in sede dell'Inter è passato Boscolo Chio assieme al suo agente. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 è stato definito il passaggio del giovane centrocampista nerazzurro all'Imolese. Boscolo Chio giocherà in Lega Pro, verrà ceduto dall'Inter in prestito per una stagione. Tutti i dettagli sono stati definiti, domani dovrebbe già esserci l'ufficialità.